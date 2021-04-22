Официальный курс: гривня ослабла к евро

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 23 апреля на уровне 28,06 гривни, однако ослабил курс к евро.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,81 грн (на 22 апреля - 33,70 гривни).

Напоминаем:

22 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,91 - 27,93 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 22 апреля на уровне 28,06 гривни.

22 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,06 - 28,09 гривни.

Экономическая правда