Курс валют на 23 апреля: межбанк, "черный" и наличный рынки

23 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,87 - 27,89 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,88 - 27,90 гривни;

Евро - 33,61 - 33,63 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,80 – 28,02 гривни. Евро покупают по 33,28 гривни, продают по 33,72 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,85 – 27,94 гривни, евро – 33,45 – 33,56 гривни.

Напоминаем:

22 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,91 - 27,93 гривни.

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 23 апреля на уровне 28,06 гривни, однако ослабил курс к евро.

Экономическая правда