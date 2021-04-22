Выплата госпомощи ФОПам: НБУ отменил комиссию за проведение операций

Нацбанк не будет взимать с банков комиссию за проведение операций в системе электронных платежей, связанных с предоставлением госпомощи во время усиленного карантина.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что такое временное решение - на период осуществления выплат застрахованным лицам - регулятор ввел с 21 апреля 2021 года.

"В апреле этого года правительство решило продолжить практику предоставления единовременной государственной помощи наемным работникам предприятия или физическим лицам - предпринимателям, которые специализируются на определенных видах экономической деятельности и могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер в 2021 году.

Средства для выплаты помощи перечисляются Минсоцполитики на отдельный счет Пенсионного фонда, открытый в АО "Ощадбанк". АО "Ощадбанк" будет перечислять средства на банковский счет заявителя, указанный в заявлении на получение помощи от государства", - говорится в сообщении.

В НБУ добавили, что бесплатными также будут операции по возврату банками незасчитанных сумм средств помощи по ряду причин.

"Соответствующие нормы содержит постановление Правления НБУ от 21 апреля 2021 года № 33 "О внесении изменения в тарифы на услуги (операции), услуг, которые предоставляются (осуществляются) Национальным банком Украины в системе электронных платежей и в сфере расчетно-кассового обслуживания", - отметили в пресс-службе регулятора.

Система электронных платежей Национального банка Украины - государственная банковская платежная система, обеспечивающая проведение межбанковского перевода через счета, открытые в Национальном банке Украины.

Для участников системы действуют тарифы на обработку электронных расчетных документов и электронных расчетных сообщений заказчика в СЭП, зависящие от суммы платежа:

от 0 до 5 000,00 грн - 0,35 грн, без НДС;

от 5 000,01 до 100 000,00 грн - 1,20 грн без НДС;

от 100 000,01 грн - 10 грн, без НДС.

Напоминаем:

На выплату единовременной материальной помощи для предпринимателей и наемных работников правительство направило 1,4 миллиарда гривень. Ожидается, что услугой воспользуются 175 тысяч граждан.

ФОПы в регионах "красной" зоны с 19 апреля могут подавать заявки на финансовую компенсацию от государства в размере 8 тыс грн - сделать это можно через онлайн-сервис "Дія".

Кабмин своим постановлением утвердил перечень видов экономической деятельности, по которой ФОПы и наемные работники у "красных" зонах карантина могут претендовать на получение госпомощи.

9 апреля, вступил в силу закон о предоставлении госпомощи в размере 8 тыс грн предпринимателям и наемным работникам, которые остановили свою деятельность из-за ограничений в "красных" зонах.

Экономическая правда