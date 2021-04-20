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Курс валют на 20 апреля: межбанк, "черный" и наличный рынки

Вторник, 20 апреля 2021, 10:55
 

20 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,98 - 28,00 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,00 - 28,02 гривни;

Евро - 33,73 - 33,75 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,86 - 28,05 гривни. Евро покупают по 33,40 гривни, продают по 33,78 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,91 - 27,98 гривни, евро - 33,47 - 33,61 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 19 апреля на уровне 27,98 гривни.

19 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,99 - 28,01 гривни.

19 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,98 - 28,00 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 20 апреля на уровне 28,00 гривни.

Экономическая правда

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