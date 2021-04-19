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Курс валют на 19 апреля: межбанк, "черный" и наличный рынки

Понедельник, 19 апреля 2021, 11:05
 

19 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,99 - 28,01 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,01 - 28,03 гривни;

Евро - 33,63 - 33,66 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,85 - 28,06 гривни. Евро покупают по 33,21 гривни, продают по 33,59 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,92 - 28,00 гривни, евро - 33,33 - 33,44 гривни.

Напоминаем:

16 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,98 - 28,00 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 19 апреля на уровне 27,98 гривни.

Экономическая правда

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межбанк

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