Официальный курс: гривня резко ослабла к евро
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 20 апреля на уровне 28,00 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,71 грн (на 19 апреля - 33,53 гривни).
Напоминаем:
16 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,98 - 28,00 гривни.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 19 апреля на уровне 27,98 гривни.
19 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,99 - 28,01 гривни.
19 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,98 - 28,00 гривни.
Экономическая правда
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