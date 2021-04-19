Официальный курс: гривня резко ослабла к евро

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 20 апреля на уровне 28,00 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,71 грн (на 19 апреля - 33,53 гривни).

Напоминаем:

16 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,98 - 28,00 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 19 апреля на уровне 27,98 гривни.

19 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,99 - 28,01 гривни.

19 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,98 - 28,00 гривни.

Экономическая правда