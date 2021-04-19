Все разделы
Укр / Рус

Официальный курс: гривня резко ослабла к евро

Понедельник, 19 апреля 2021, 20:20
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 20 апреля на уровне 28,00 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,71 грн (на 19 апреля - 33,53 гривни).

Напоминаем:

16 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,98 - 28,00 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 19 апреля на уровне 27,98 гривни.

19 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,99 - 28,01 гривни.

19 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,98 - 28,00 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Закрытие межбанка: гривня удерживает позиции 19 апреля 2021, 17:25
Курс гривни к доллару и евро немного ослабился 19 апреля 2021, 09:00
НБУ определил курс гривни на 19 апреля 16 апреля 2021, 19:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!