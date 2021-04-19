Курс гривни к доллару и евро немного ослабился
Понедельник, 19 апреля 2021, 09:00
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 19 апреля на уровне 27,98 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,53 грн (на 16 апреля – 33,46 гривни).
Напоминаем:
16 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,96 - 27,98 гривни.
16 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,98 - 28,00 гривни.
Экономическая правда
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