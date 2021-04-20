"Карантинные" 8 тысяч для ФОПов в "красных" зонах: уже около 100 тысяч заявок

На портале "Дія" началась регистрация заявок на получение госпомощи для физлиц-предпринимателей и наемных работников, которые находятся в "красных" карантинных зонах и деятельность которых пострадала от введенных ограничений - уже около 100 тысяч человек подали заявки.

Об этом сообщает Офис президента.

"После регистрации через мобильное приложение или Единый портал государственных услуг "Дія" малые предприниматели и их работники, которые находятся в "красных" карантинных зонах и деятельность которых пострадала от введенных ограничений, получат из государственного бюджета единовременную материальную выплату в размере 8000 гривен.

Кроме гарантированной государством помощи, они смогут дополнительно получить выплаты из местных бюджетов, если орган местного самоуправления примет соответствующее решение. На сегодня уже около 100 тыс человек подали соответствующие заявки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что президент Владимир Зеленский призвал малых предпринимателей и работников в "красных" зонах активнее регистрировать заявки в "Дії", чтобы уже в этом месяце получить госпомощь.

"Малый и средний бизнес - одна из главных составляющих нашей экономики. Она создает около 7 млн рабочих мест. Нельзя допустить, чтобы эти люди потеряли работу из-за коронакризиса. Чтобы закрыли свой бизнес из-за невозможности прокормить семью. В трудные времена государство должно подставить плечо гражданам.

Подав заявку через "Дію", люди смогут получить по 8000 гривен прямой денежной помощи из госбюджета. Также призываю местные власти не стоять в стороне и помочь своим предпринимателям из местных бюджетов. Ведь речь идет о рабочих местах именно в ваших общинах", - заявил Зеленский.

Напоминаем:

ФОПы в регионах "красной" зоны с 19 апреля могут подавать заявки на финансовую компенсацию от государства в размере 8 тыс грн - сделать это можно через онлайн-сервис "Дія".

Кабмин своим постановлением утвердил перечень видов экономической деятельности, по которой ФОПы и наемные работники у "красных" зонах карантина могут претендовать на получение госпомощи.

9 апреля, вступил в силу закон о предоставлении госпомощи в размере 8 тыс грн предпринимателям и наемным работникам, которые остановили свою деятельность из-за ограничений в "красных" зонах.

Экономическая правда