Шмыгаль: Первые аукционы в рамках "Большой приватизации" должны пройти этим летом
Первые аукционы в рамках "Большой приватизации" должны пройти уже этим летом, среди приоритетных объектов - Объединенная горно-химическая компания, Президент Отель и Первый киевский машиностроительный завод "Большевик".
Об этом сообщил в Telegram премьер Денис Шмыгаль после встречи с главой Фонда государственного имущества Дмитрием Сенниченком.
"На этой неделе Верховная Рада поддержала законопроект, который разблокировал процесс "Большой приватизации".
Вместе с глаой Фонда государственного имущества Дмитрием Сенниченком обсудили дальнейшие шаги в этом направлении. Первые аукционы в рамках "Большой приватизации" должны пройти уже этим летом", - отметил Шмыгаль.
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Напомним:
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4543 относительно разблокирования аукционов большой приватизации, которую остановили из-за пандемии коронавируса.
Рада на заседании 4 февраля поддержала за основу законопроект относительно разблокирования аукционов большой приватизации, которые остановили из-за пандемии коронавируса.
В марте 2020 года сообщалось, что Украина временно откажется от выставления на конкурсы объектов большой приватизации до стабилизации ситуации на мировых рынках.
Однако в декабре Кабмин поддержал проект закона о возвращении аукционов на продажу объектов большой приватизации, которые были приостановлены из-за пандемии.
Календарь приватизации Фонда госимущества на 2021 отмечает более 500 объектов, из которых 53 - перспективные объекты большой и средней приватизации.
Доход от приватизации в 2020 году составил 2,5 миллиарда гривен при запланированных 400 млн гривень.
Экономическая правда
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