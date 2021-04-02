Шмыгаль: Первые аукционы в рамках "Большой приватизации" должны пройти этим летом

Первые аукционы в рамках "Большой приватизации" должны пройти уже этим летом, среди приоритетных объектов - Объединенная горно-химическая компания, Президент Отель и Первый киевский машиностроительный завод "Большевик".

Об этом сообщил в Telegram премьер Денис Шмыгаль после встречи с главой Фонда государственного имущества Дмитрием Сенниченком.

"На этой неделе Верховная Рада поддержала законопроект, который разблокировал процесс "Большой приватизации".

Вместе с глаой Фонда государственного имущества Дмитрием Сенниченком обсудили дальнейшие шаги в этом направлении. Первые аукционы в рамках "Большой приватизации" должны пройти уже этим летом", - отметил Шмыгаль.

Читайте также: Продажный "Большевик": кому достанется земля на Шулявке и что там построят

Напомним:

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4543 относительно разблокирования аукционов большой приватизации, которую остановили из-за пандемии коронавируса.

Рада на заседании 4 февраля поддержала за основу законопроект относительно разблокирования аукционов большой приватизации, которые остановили из-за пандемии коронавируса.

В марте 2020 года сообщалось, что Украина временно откажется от выставления на конкурсы объектов большой приватизации до стабилизации ситуации на мировых рынках.

Однако в декабре Кабмин поддержал проект закона о возвращении аукционов на продажу объектов большой приватизации, которые были приостановлены из-за пандемии.

Календарь приватизации Фонда госимущества на 2021 отмечает более 500 объектов, из которых 53 - перспективные объекты большой и средней приватизации.

Доход от приватизации в 2020 году составил 2,5 миллиарда гривен при запланированных 400 млн гривень.

Экономическая правда