Все разделы
Укр / Рус

Шмыгаль: Первые аукционы в рамках "Большой приватизации" должны пройти этим летом

Пятница, 2 апреля 2021, 14:15
 

Первые аукционы в рамках "Большой приватизации" должны пройти уже этим летом, среди приоритетных объектов - Объединенная горно-химическая компания, Президент Отель и Первый киевский машиностроительный завод "Большевик".

Об этом сообщил в Telegram премьер Денис Шмыгаль после встречи с главой Фонда государственного имущества Дмитрием Сенниченком.

"На этой неделе Верховная Рада поддержала законопроект, который разблокировал процесс "Большой приватизации".

Вместе с глаой Фонда государственного имущества Дмитрием Сенниченком обсудили дальнейшие шаги в этом направлении. Первые аукционы в рамках "Большой приватизации" должны пройти уже этим летом", - отметил Шмыгаль.

Читайте также: Продажный "Большевик": кому достанется земля на Шулявке и что там построят

Напомним:

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4543 относительно разблокирования аукционов большой приватизации, которую остановили из-за пандемии коронавируса.

Рада на заседании 4 февраля поддержала за основу законопроект относительно разблокирования аукционов большой приватизации, которые остановили из-за пандемии коронавируса.

В марте 2020 года сообщалось, что Украина временно откажется от выставления на конкурсы объектов большой приватизации до стабилизации ситуации на мировых рынках.

Однако в декабре Кабмин поддержал проект закона о возвращении аукционов на продажу объектов большой приватизации, которые были приостановлены из-за пандемии.

Календарь приватизации Фонда госимущества на 2021 отмечает более 500 объектов, из которых 53 - перспективные объекты большой и средней приватизации.

Доход от приватизации в 2020 году составил 2,5 миллиарда гривен при запланированных 400 млн гривень.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

приватизация Кабмин Фонд госимущества

powered by lun.ua
Материалы по теме
Госбюджет получил почти миллиард от приватизации за первый квартал 1 апреля 2021, 15:07
Рада разблокировала большую приватизацию 30 марта 2021, 17:30
Рада хочет определить перечень гособъектов, не подлежащих приватизации 30 марта 2021, 16:25
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!