Курс валют на 2 апреля: межбанк, "черный" и наличный рынки

2 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,89 - 27,91 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,89 - 27,91 гривни;

Евро - 32,85 - 32,87 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,72 - 27,91 гривни. Евро покупают по 32,42 гривни, продают по 32,77 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,75 - 27,85 гривни, евро - 32,58 - 32,72 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 2 апреля на уровне 27,83 гривни.

1 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,84 - 27,86 гривни.

1 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,85 - 27,87 гривни.

Экономическая правда