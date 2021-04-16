Гривня на закрытии межбанка ослабла

16 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,98 - 28,00 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,98 - 28,00 гривни;

Евро - 33,52 - 33,53 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,85 - 28,04 гривни. Евро покупают по 33,17 гривни, продают по 33,56 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,92 - 27,99 гривни, евро - 33,34 - 33,44 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 16 апреля на уровне 27,96 гривни.

16 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,96 - 27,98 гривни.

15 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,89 - 27,91 гривни.

15 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,98 - 28,00 гривни.

Экономическая правда