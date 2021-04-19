Аукцион по приватизации ОГХК планируют провести в июле
В Фонде госимущества надеются на рост стоимости при ожидаемого в июле приватизационного конкурса ЧАО "Объединенная горно-химическая компания", в управление которого переданы Вольногорский горно-металлургический комбинат и Иршанский горно-обогатительный комбинат.
Об этом на пресс-конференции заявил председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, передает "Интерфакс-Украина".
"Работа по подготовке завершается. Следующий шаг - передача на Кабмин, утверждение условий стартовой цены и других приватизационных условий", - рассказал он.
По его словам, до настоящего момента не решен вопрос о снятии грифа "Для служебного пользования" с данных о запасах полезных ископаемых этой компании: "Аукцион состоится в июле, до этого надеемся на снятие грифа ДСП по запасам компании".
В то же время заместитель председателя ФГИ Тарас Елейко выразил уверенность, что стоимость ОГХК в ходе аукциона вырастет: "Считаем, что цена будет выше на конкурсе".
Напомним:
Советник по приватизации АО "Объединенная горно-химическая компания" определил и предложил стартовую цену для приватизационного аукциона объекта - 3,7 млрд грн.
Сообщалось, что на АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) претендуют 13 потенциальных покупателей из разных стран.
Сообщалось, что подготовка Объединенной горно-химической компании (ОГХК) к приватизации завершена, ее можно передать в частную собственность уже в первом квартале 2021, если Рада снимет запрет на продажу крупных госкомпаний.
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