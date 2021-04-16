Приватизация ОГХК: определили стартовую цену
Советник по приватизации АО "Объединенная горно-химическая компания" определил и предложил стартовую цену для приватизационного аукциона объекта - 3,7 млрд грн.
Об этом сообщил в Facebook глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.
"3,7 млрд грн - стартовая цена, определенная и предложенная советником по приватизации АО "Объединенная горно-химическая компания". ОГХК станет первым объектом, выставленным на аукцион большой приватизации.
Цена сформирована по результатам комплексного аудита и полной оценки материально-технического обеспечения предприятия", - написал Сенниченко.
По его словам, на формирование стартовой цены повлияли следующие факторы:
- увеличение запасов в УГМК в 2 раза;
- конъюнктура рынка титана и увеличение цен на рынке;
- улучшение финансовых показателей, в частности рост операционной прибыли.
"Аукционная комиссия определила условия продажи, которые будут направлены на утверждение в КМУ. Приватизация компании не несет экономических или рисков для безопасности Украины", - глава ФГИ.
Он добавил, что предварительную заинтересованность в приватизационном аукционе уже выразили более 10 компаний.
Напомним:
Сообщалось, что на АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) претендуют 13 потенциальных покупателей из разных стран.
Сообщалось, что подготовка Объединенной горно-химической компании (ОГХК) к приватизации завершена, ее можно передать в частную собственность уже в первом квартале 2021, если Рада снимет запрет на продажу крупных госкомпаний.
Экономическая правда
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