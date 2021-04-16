Приватизация ОГХК: определили стартовую цену

Советник по приватизации АО "Объединенная горно-химическая компания" определил и предложил стартовую цену для приватизационного аукциона объекта - 3,7 млрд грн.

Об этом сообщил в Facebook глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

"3,7 млрд грн - стартовая цена, определенная и предложенная советником по приватизации АО "Объединенная горно-химическая компания". ОГХК станет первым объектом, выставленным на аукцион большой приватизации.

Цена сформирована по результатам комплексного аудита и полной оценки материально-технического обеспечения предприятия", - написал Сенниченко.

По его словам, на формирование стартовой цены повлияли следующие факторы:

увеличение запасов в УГМК в 2 раза;

конъюнктура рынка титана и увеличение цен на рынке;

улучшение финансовых показателей, в частности рост операционной прибыли.

"Аукционная комиссия определила условия продажи, которые будут направлены на утверждение в КМУ. Приватизация компании не несет экономических или рисков для безопасности Украины", - глава ФГИ.

Он добавил, что предварительную заинтересованность в приватизационном аукционе уже выразили более 10 компаний.

Напомним:

Сообщалось, что на АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) претендуют 13 потенциальных покупателей из разных стран.