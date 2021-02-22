На ОГХК претендуют 13 потенциальных инвесторов – Фонд госимущества

На АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) претендуют 13 потенциальных покупателей из разных стран.

Об этом на пресс-конференции о публичном подписания меморандума о сотрудничестве между Фондом госимущества и Ukraineinvest сообщил глава Фонда Дмитрий Сенниченко, передает Укринформ.

"Есть запросы по объектам большой приватизации от международных компаний. Наработано много информации по каждому объекту большой приватизации, которая может устареть и не быть актуальной, если нам не дадут провести аукцион. По ОГХК советник имеет запросы от 13 компаний, среди которых известные специализированные компании Австралии, Японии", - рассказал Сенниченко.

Он надеется, что Верховная Рада поддержит во втором чтении законопроект о разблокировании большой приватизации.

По его словам, стартовая цена АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) на приватизационном конкурсе составит несколько миллиардов гривен.

"ОГХК - на финальном этапе подготовки. Мы сделали всю подготовительную работу и можем выставить этот объект на аукцион в первой половине этого года. Стартовая цена составит несколько миллиардов гривен", - добавил глава Фонда госимущества.

"Мы подготовили несколько объектов для приватизации. Это ОГХК, отель Президент, завод Большевик, ОПЗ, облэнерго. Мы готовы уже в первом полугодии этого года выставить два или три объекта на большую приватизацию, при условии если Верховная Рада снимет запрет на проведения аукционов", - добавил он.

Напомним:

Сообщалось, что подготовка Объединенной горно-химической компании (ОГХК) к приватизации завершена, ее можно передать в частную собственность уже в первом квартале 2021, если Рада снимет запрет на продажу крупных госкомпаний.