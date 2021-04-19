В новом раунде финансирования Clubhouse оценили в 4 миллиарда долларов

Соцсеть Clubhouse закрыла новый раунд финансирования сереии С - сумма инвестиции не разглашается, однако оценка компании достигла 4 млрд долл.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Отмечается, что в компании не разглашают сумму привлеченных инвестиций, а собеседник, знакомый с этим вопросом, рассказал, что оценка Clubhouse достигла 4 млрд долл.

В Clubhouse сообщили, что новый раунд финансирования возглавил Эндрю Чен из венчурной компании Andreessen Horowitz вместе с такими основными инвесторами, как DST Global, Tiger Global и Elad Gil.

Агентство добавляет, что Clubhouse и Andreessen Horowitz не ответили на запросы по сумме привлеченных средств.

Напомним:

Сообщалось, что хакеры выложили в интернет личные данные 1,3 миллиона пользователей соцсети Clubhouse.

В Clubhouse прокомментировали, что не сталкивались с нарушениями своих систем, и заявили, что вышеупомянутые данные уже общедоступны и что к ним можно получить доступ через их API.

В течение последних месяцев компания Twitter Inc. вела переговоры о покупке соцсети Clubhouse за 4 млрд долл - переговоры больше не ведутся.

Соцсеть Clubhouse ведет переговоры по привлечению финансирования от инвесторов, которые оценивают бизнес примерно в 4 млрд долларов.

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Экономическая правда