В новом раунде финансирования Clubhouse оценили в 4 миллиарда долларов
Соцсеть Clubhouse закрыла новый раунд финансирования сереии С - сумма инвестиции не разглашается, однако оценка компании достигла 4 млрд долл.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.
Отмечается, что в компании не разглашают сумму привлеченных инвестиций, а собеседник, знакомый с этим вопросом, рассказал, что оценка Clubhouse достигла 4 млрд долл.
В Clubhouse сообщили, что новый раунд финансирования возглавил Эндрю Чен из венчурной компании Andreessen Horowitz вместе с такими основными инвесторами, как DST Global, Tiger Global и Elad Gil.
Агентство добавляет, что Clubhouse и Andreessen Horowitz не ответили на запросы по сумме привлеченных средств.
Напомним:
Сообщалось, что хакеры выложили в интернет личные данные 1,3 миллиона пользователей соцсети Clubhouse.
В Clubhouse прокомментировали, что не сталкивались с нарушениями своих систем, и заявили, что вышеупомянутые данные уже общедоступны и что к ним можно получить доступ через их API.
В течение последних месяцев компания Twitter Inc. вела переговоры о покупке соцсети Clubhouse за 4 млрд долл - переговоры больше не ведутся.
Соцсеть Clubhouse ведет переговоры по привлечению финансирования от инвесторов, которые оценивают бизнес примерно в 4 млрд долларов.
Читайте также: Приглашение в эту соцсеть продавали на eBay за 1000 долларов. Почему Clubhouse так популярен
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua