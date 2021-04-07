Clubhouse хочет привлечь новые инвестиции – СМИ

Соцсеть Clubhouse ведет переговоры по привлечению финансирования от инвесторов, которые оценивают бизнес примерно в 4 млрд долларов.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"Сделка при такой оценке увеличила бы вчетверо стоимость компании (в январе было 1 млрд долл) и отражала бы астрономические ожидания инвесторов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пока неизвестно, сколько Clubhouse хочет привлечь и кто выступит в качестве инвесторов.

"Условия раунда финансирования все еще могут поменяться", - заявляют источники издания.

В соцсети не ответил сразу на запрос агентства о комментарии.

Напомним:

В феврале Китай стал первой страной, которая заблокировала Clubhouse.

Новая социальная сеть аудиообщения Clubhouse стремительно набирает популярность в мире. За полмесяца количество пользователей возросло в 2 с лишним раза, достигнув 8,1 миллиона.

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Экономическая правда