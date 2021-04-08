Twitter вел переговоры о покупке Clubhouse за 4 миллиарда долларов – СМИ
В течение последних месяцев компания Twitter Inc. вела переговоры о покупке соцсети Clubhouse за 4 млрд долл - переговоры больше не ведутся.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
"Компании обсудили потенциальную оценку Clubhouse в примерно 4 млрд долл. Переговоры больше не ведутся, и непонятно, почему они прекратились", - отмечают собеседники на условиях анонимности.
В Twitter отказались от комментариев.
Напомним:
Соцсеть Clubhouse ведет переговоры по привлечению финансирования от инвесторов, которые оценивают бизнес примерно в 4 млрд долларов.
В феврале Китай стал первой страной, которая заблокировала Clubhouse.
Новая социальная сеть аудиообщения Clubhouse стремительно набирает популярность в мире. За полмесяца количество пользователей возросло в 2 с лишним раза, достигнув 8,1 миллиона.
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Экономическая правда
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