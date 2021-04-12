Хакеры слили личные данные более миллиона пользователей Clubhouse
Хакеры выложили в интернет личные данные 1,3 миллиона пользователей соцсети Clubhouse.
Об этом сообщает Cybernews.
Среди изложенных личных данных пользователей указываются их имена и фамилии, ссылки на фотографии, а также информация об аккаунтах пользователей в других социальных сетях (Instagram, Twitter). Кроме этого, в сеть слили информацию о регистрации, подписки и приглашения в Clubhouse.
Как отмечают эксперты, злоумышленники могут использовать эти данные для более легкого доступа к банковским счетам пользователей.
Утечка информации Clubhouse произошла через несколько дней после того, как данные по более миллиарду профилей Facebook и LinkedIn были слиты в сеть.
Издание рекомендует всем пользователям Clubhouse воспользоваться программой проверки утечки персональных данных, заменить пароль учетной записи и включить двухфакторную аутентификацию для всех учетных записей в Интернете.
ОБНОВЛЕНО
В Clubhouse прокомментировали, что не сталкивались с нарушениями своих систем, и заявили, что вышеупомянутые данные уже общедоступны и что к ним можно получить доступ через их API.
Это может вызывать некоторые вопросы о позиции компании в отношении конфиденциальности.
Издание отправило несколько дополнительных вопросов относительно политики API и обновит информацию, когда она появится.
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