Новости 16 апреля: продажа Приватбанка, акции Tesla и Facebook на украинской бирже
О Приватбанке. По планам НБУ, скоро на продажу выставят Приватбанка – в Нацбанке считают, что приватизация Приватбанка заинтересует самых престижных международных инвесторов, в том числе из США и ЕС.
О комиссии. Антимонопольный комитет начал рассмотрение дел против "Приватбанка" и "Ощадбанка" - подозревает банки в установлении завышенной комиссии за эквайринг.
Об акциях. На украинской фондовой бирже ПФТС с 15 апреля допущено к обращению акции американских техкомпаний Microsoft, AMD, Visa, Tesla, Netflix и Facebook.
О банке сына Януковича. Фонд гарантирования вкладов ликвидировал "Всеукраинский банк развития" как юридическое лицо, поэтому банк считается ликвидированным.
О "Роттердам+". И.о. руководителя САП Максим Грищук во второй раз отменил постановление прокурора Виталия Пономаренко о закрытии дела "Роттердам +".
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