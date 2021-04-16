Новости 16 апреля: продажа Приватбанка, акции Tesla и Facebook на украинской бирже

О Приватбанке. По планам НБУ, скоро на продажу выставят Приватбанка – в Нацбанке считают, что приватизация Приватбанка заинтересует самых престижных международных инвесторов, в том числе из США и ЕС.

О комиссии. Антимонопольный комитет начал рассмотрение дел против "Приватбанка" и "Ощадбанка" - подозревает банки в установлении завышенной комиссии за эквайринг.

Об акциях. На украинской фондовой бирже ПФТС с 15 апреля допущено к обращению акции американских техкомпаний Microsoft, AMD, Visa, Tesla, Netflix и Facebook.

О банке сына Януковича. Фонд гарантирования вкладов ликвидировал "Всеукраинский банк развития" как юридическое лицо, поэтому банк считается ликвидированным.

О "Роттердам+". И.о. руководителя САП Максим Грищук во второй раз отменил постановление прокурора Виталия Пономаренко о закрытии дела "Роттердам +".

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Когда продукт важнее, чем бизнес: что такое крафтовое пиво и как оно завоевывает Украину

Кем представлен рынок крафтовой пива, как он устроен и что мешает его развитию. (укр)