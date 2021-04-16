Руководитель САП во второй раз отменил постановление о закрытии дела "Роттердам+"

И.о. руководителя САП Максим Грищук во второй раз отменил постановление прокурора Виталия Пономаренко о закрытии дела "Роттердам +".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Вместе с тем, Максим Грищук также отменил постановление о возобновлении расследования, которое предшествовало закрытию. Таким образом следствие не потеряло драгоценные процессуальные дни, которые необходимы для его завершения и направления дела в суд", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что, несмотря на собранные детективами НАБУ доказательства, процессуальный руководитель Виталий Пономаренко трижды закрывал "дело Роттердам+":

в августе 2020 (восстановлено ВАКС в октябре 2020 года);

в январе 2021 (восстановлено и.о. руководителя САП)

9 апреля 2021 (восстановлено и.о. руководителя САП).

Также НАБУ в очередной раз призвало генпрокурора Ирину Венедиктову заменить старшего группы прокуроров по делу "Роттердам +".

"Ведь поведение этого прокурора свидетельствует о его предвзятости. Сейчас только генпрокурор имеет возможность заменить Пономаренко, однако избегает принятия соответствующего решения. Это делает невозможным осуществление дальнейшего беспристрастного расследования.

Совокупность собранных доказательств в производстве, по убеждению НАБУ, является достаточным для того, чтобы именно суд определил обоснованность обвинений в нанесении государственным и общественным интересам многомиллиардных убытков из-за формулы "Роттердам +", - говорится в позиции НАБУ.

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Напомним:

Ранее руководитель группы прокуроров по делу "Роттердам+" Виталий Пономаренко в третий раз закрыл это производство, хотя предыдущие его аналогичные действия отменялись прокурором высшего уровня и судом.

В марте 2016 Нацкомиссия утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Согласно ей, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считалась по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

Формула утратила силу с 1 июля этого года в связи с переходом Украины на новый рынок электроэнергии.

8 августа 2019 детективы НАБУ по делу "Роттердам+" сообщили о подозрении шести лицам, в частности экс-главе Нацкомиссии Дмитрию Вовку.

По данным следствия, Вовк по предварительному сговору с группой других лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам+".

С тех пор прокурор Виталий Пономаренко закрывает дело, САП снова его восстанавливает, а НАБУ просит генпрокурора Ирину Венедиктову заменить руководителя группы прокуроров в производстве.

Экономическая правда