Приватбанк скоро выставят на продажу – глава НБУ

По планам НБУ, скоро на продажу выставят Приватбанка - в Нацбанке считают, что приватизация Приватбанка заинтересует самых престижных международных инвесторов, в том числе из США и ЕС.

Об этом в интервью GlobalCapital заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

"Наш банковский сектор имеет значительный потенциал для международных инвесторов. Мы надеемся, что в ближайшее время международные банковские группы приобретут доли в украинских госбанках.

Согласно нашим планам, скоро на продажу будет выставлен крупнейший банковский актив Украины - Приватбанк. Мы считаем, что приватизация Приватбанка, которому принадлежит 20% украинского банковского рынка, заинтересует самых престижных международных инвесторов, в том числе из США и ЕС", - рассказал Шевченко.

По его словам, Нацбанк продолжает поддерживать стратегию Приватбанка в судах с его бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Он добавил, что сейчас по делу Приватбанка проходит около 100 судебных процессов.

"Это исключительно сложный вопрос", - заявил глава НБУ.

В то же время, отвечая на вопрос, какова вероятность, что эти процессы завершатся до конца этого года, Шевченко ответил: "По сути, это наша цель. Надеемся, что судебные дела будут завершены, и мы сможем сосредоточиться исключительно на взыскании активов".

Также он надеется, что за 5 лет доля государства в банковской системе снизится с 55% до 25%, что поможет ей стать более независимой.

Напомним:

Государственный Приватбанк остается самым привлекательным объектом для приватизации среди госбанков, и цель найти для него инвестора до 2025 года весьма реалистична, заявила заместитель директора направления "Финансовые институты" международного рейтингового агентства S&P Global Ratings Аннет Эсс.

Как сообщалось, в начале сентября 2020 года Кабинет министров обновил принципы стратегического реформирования госбанков и предусмотрел сокращение доли государства в банковском секторе с нынешних 60% до 25% к 2025 году путем частичной или полной приватизации каждого из четырех госбанков.

Правительство сохранило планы по приватизации ПриватБанка и видит его ведущим розничным банком в Украине, который имеет сильную позицию в малом и среднем бизнесе (МСБ).