Фонд гарантирования ликвидировал банк сына Януковича
Фонд гарантирования вкладов ликвидировал ПАО "Всеукраинский банк развития" как юридическое лицо, поэтому банк считается ликвидированным.
Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.
"В Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесена запись о проведении государственной регистрации прекращения ПАО "ВСЕУКРАИНСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ" как юридического лица, а, следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидированным", - говорится в сообщении Фонда.
Также в ведомстве добавили, что требования кредиторов к банку, которые были недовольны за недостаточностью его имущества, считаются погашенными, и полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора ПАО "ВБР" прекращено.
Напоминаем:
Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил выплаты вкладчикам ПАО "Всеукраинский банк развития" в связи с завершением его ликвидации.
Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Всеукраинского банка развития" Национальный банк принял 21 декабря 2014 года.
С 27 ноября 2014 года в банке работала временная администрация в связи с признанием его неплатежеспособным после применения санкций ЕС в отношении акционера банка Александра Януковича.
Экономическая правда
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