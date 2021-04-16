Фонд гарантирования ликвидировал банк сына Януковича

Фонд гарантирования вкладов ликвидировал ПАО "Всеукраинский банк развития" как юридическое лицо, поэтому банк считается ликвидированным.

Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

"В Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесена запись о проведении государственной регистрации прекращения ПАО "ВСЕУКРАИНСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ" как юридического лица, а, следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидированным", - говорится в сообщении Фонда.

Также в ведомстве добавили, что требования кредиторов к банку, которые были недовольны за недостаточностью его имущества, считаются погашенными, и полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора ПАО "ВБР" прекращено.

Напоминаем:

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил выплаты вкладчикам ПАО "Всеукраинский банк развития" в связи с завершением его ликвидации.

Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Всеукраинского банка развития" Национальный банк принял 21 декабря 2014 года.

С 27 ноября 2014 года в банке работала временная администрация в связи с признанием его неплатежеспособным после применения санкций ЕС в отношении акционера банка Александра Януковича.

Экономическая правда