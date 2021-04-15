Курс валют на 15 апреля: межбанк, "черный" и наличный рынки
15 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,89 - 27,91 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,96 - 27,97 гривни;
Евро - 33,49 - 33,51 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,81 - 28,00 гривни. Евро покупают по 33,14 гривни, продают по 33,53 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,86 - 27,93 гривни, евро - 33,24 - 33,37 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 15 апреля на уровне 27,98 гривни.
14 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,00 - 28,02 гривни.
14 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,89 - 27,91 гривни.
Экономическая правда
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