Курс валют на 15 апреля: межбанк, "черный" и наличный рынки

15 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,89 - 27,91 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,96 - 27,97 гривни;

Евро - 33,49 - 33,51 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,81 - 28,00 гривни. Евро покупают по 33,14 гривни, продают по 33,53 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,86 - 27,93 гривни, евро - 33,24 - 33,37 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 15 апреля на уровне 27,98 гривни.

14 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,00 - 28,02 гривни.

14 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,89 - 27,91 гривни.

Экономическая правда