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Курс валют на 14 апреля: межбанк, "черный" и наличный рынки

Среда, 14 апреля 2021, 10:57
 

14 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,00 - 28,02 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,00 - 28,02 гривни;

Евро - 33,50 - 33,52 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,91 - 28,12 гривни. Евро покупают по 33,17 гривни, продают по 33,58 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,96 - 28,04 гривни, евро - 33,29 - 33,42 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 14 апреля на уровне 28,02 гривни.

13 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,00 - 28,02 гривни.

13 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,07 - 28,09 гривни.

Экономическая правда

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