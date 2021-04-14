Закрытие межбанка: гривня немного укрепилась

14 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,89 - 27,91 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,89 - 27,91 гривни;

Евро - 33,34 - 33,37 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,84 - 28,02 гривни. Евро покупают по 33,15 гривни, продают по 33,50 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,89 - 27,95 гривни, евро - 33,23 - 33,33 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 14 апреля на уровне 28,02 гривни.

14 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,00 - 28,02 гривни.

13 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,00 - 28,02 гривни.

13 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,07 - 28,09 гривни.

Экономическая правда