Гривня вернулась к укреплению

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 15 апреля на уровне 27,98 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,48 грн (на 14 апреля – 33,32 гривни).

Напоминаем:

14 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,00 - 28,02 гривни.

14 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,89 - 27,91 гривни.

Экономическая правда