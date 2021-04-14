Кабмин назначил аудитора для проверки отчетности "Нафтогаза" за 2021-2022 годы

Кабмин по результатам аукциона на Prozorro назначил ООО Аудиторская фирма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" (PwC) независимым аудитором для проверки отчетности "Нафтогаза" за 2021-2022 годы.

Такое решение было принято на заседании правительства 14 апреля, сообщается на Правительственном портале.

"Стоимость услуг по договору составит 54 млн 154 тыс грн. В аукционе также принимали участие и другие компании "большой четверки" - компании "Deloitte" и "Ernst & Young".

Согласно условиям проведенного тендера, все участники должны были отвечать квалификационным критериям, в частности, иметь достаточный штат специалистов, документально подтвержденный опыт предоставления аналогичных услуг и необходимую материально-техническую базу", - говорится в сообщении.

По условиям тендера, PwC проведет аудит консолидированной и отдельной финансовой отчетности за 2021 и 2022 годы, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

К основным задачам также входят обзор промежуточной отдельной и консолидированной отчетности и услуги по сопровождению выпуска еврооблигаций.

"Консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность Нафтогаза и около 30 предприятий Группы Нафтогаз, в частности, АО "Укргаздобыча", АО "Укртранснафта", АО "Укртрансгаз", ПАО "Укрнафта" и т.д.", - добавили в правительстве.

Напоминаем:

По итогам 2020 года НАК "Нафтогаз Украины" получил 36,93 миллиарда гривень совокупного убытка по сравнению с 9,9 млрд грн совокупного дохода за 2019 год - об этом говорится в финансовой отчетности "Нафтогаза". Документ есть в распоряжении ЭП.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отказался прокомментировать информацию об убытках группы в 36,93 млрд гривен "до официального обнародования отчетности".

НАК "Нафтогаз Украины" в январе-июне 2020 года получил чистый убыток в размере 11,541 миллиарда гривен.

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Экономическая правда