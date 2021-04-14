Кабмин рассмотрит законопроект о присоединении Ощадбанка к Фонду гарантирования

Правительство 14 апреля рассмотрит законопроект о получении Ощадбанком статуса участника Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Об этом сообщает Finbalance.

Документом предлагают отменить действующую сейчас 100-процентную госгарантию на вклады физлиц и присоединить Ощадбанк к системе гарантирования вкладов ФГВФЛ.

"Со дня вступления АО "Ощадбанк" статуса участника Фонда:

если вклад, привлеченный АО "Ощадбанк" до дня вступления в статус участника Фонда, превышает предельный размер возмещения средств по вкладу (сейчас это 200 тыс грн - ред.), часть такого вклада, превышающая предельный размер возмещения средств по вкладу, гарантируется государством;

если по вкладу, привлеченным АО "Ощадбанк" до дня вступления в статус участника Фонда, Фонд в соответствии с законом не возмещает средства, такой вклад гарантируется государством.

Гарантии, определенные в этом пункте, действуют до истечения шестимесячного срока со дня получения АО "Ощадбанк" статуса участника Фонда", - говорится в законопроекти.

Также планируется установить для Ощадбанка размер первоначального сбора в ФГВФЛ на уровне 1% от регулятивного капитала на дату получения статуса участника ФГВФЛ.

Этот вклад Ощадбанк должен оплатить в течение 90 календарных дней с даты получения статуса участника Фонда гарантирования.

Отмечается, что присоединение Ощадбанка к Фонду гарантирования является первым шагом на пути вхождения ЕБРР в капитал банка.

Напомним:

Законопроект о присоединении государственного Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов (ФГВФЛ) уже подан на рассмотрение Кабмина, в Минфине надеются "на быструю реакцию".

Ранее ожидалось, что государственный Ощадбанк с 1 января 2021 года станет участником Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Предшествовала этом другая дата вхождения банка в Фонд - 1 июля 2020 года, но вхождение банка в Фонд гарантирования откладывается.

Сейчас депозиты вкладчиков Ощадбанка гарантированы государством в полном объеме, то есть 100% независимо от суммы. После присоединения к ФГВФЛ размер гарантированной суммы для новых вкладчиков составит 200 тысяч гривен.