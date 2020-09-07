Ощадбанк у 2021 році приєднається до Фонду гарантування вкладів

Державний Ощадбанк з 1 січня 2021 року стане учасником Фонду гарантування вкладів фізосіб.

Такий план входження банку до ФГФВО погодили на засіданні Ради з фінансової стабільності 2 вересня.

"Враховуючи великий депозитний портфель банку та, відповідно, потребу у значних внесках банку до Фонду, для установи буде передбачено перехідний період до 31 грудня 2023 року в частині сплати регулярних зборів.

Ця пропозиція Ради з фінансової стабільності також потребує імплементації на рівні закону", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Ощадбанк мав стати учасником Фонду гарантування вкладів фізосіб з 1 липня 2020 року, але входження банку до Фонду гарантування відкладається.

У Нацбанку вважають, що участь у Фонді гарантування фізосіб допоможе Ощадбанку залучити іноземного інвестора і швидше модернізуватися.

Зараз депозити вкладників Ощадбанку гарантовані державою в повному обсязі, тобто 100% незалежно від суми. Після приєднання до ФГВФО розмір гарантованої суми для нових вкладників становитиме 200 тисяч гривень.

Економічна правда