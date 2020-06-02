Входження Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів знову відкладається

Ощадбанк мав стати учасником Фонду гарантування вкладів фізосіб з 1 липня 2020 року, але входження банку до Фонду гарантування відкладається.

Про це в інтерв'ю FinClub заявила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

"Входження Ощадбанку в Фонд гарантування вкладів знову відкладається. Ми не встигаємо внести зміни до відповідного закону. Планувалося, що ми подамо їх у рамках банківського законопроєкту № 2571-д, але в підсумку вирішили залишити в цьому законі тільки те, що є prior action для МВФ ", - пояснила Рожкова.

За її словами, новий законопроєкт, який стосується гарантій за вкладами в Ощадбанку, вже підготували, але до 1 липня необхідні зміни прийняти буде складно.

"Хоча і Ощадбанк, і ФГВФО, і Мінфін провели всю підготовчу роботу", - розповіла заступниця голови НБУ.

"У Ощадбанку дуже багато вкладників, тому якщо платіж буде одноразовим, він негативно позначиться на фінансовому результаті. У банку буде перехідний період, який всіх влаштовує. Графік платежів уже складено, але з урахуванням карантину, потенційного погіршення якості кредитного портфеля і зниження банківської маржі його потрібно буде переглянути", - пояснила Рожкова.

"Але гарантії Фонду будуть поширюватися тільки на вклади, розміщені після дати цього платежу. А раз банк залишається державним, то всі інші вклади будуть гарантуватися державою за нинішньою схемою. І оскільки всі депозити мають терміни, після закінчення яких вони будуть переоформляти, поступово всі вклади фізичних осіб перейдуть під гарантію ФГВФО", - додала вона.

Нагадаємо:

У Нацбанку вважають, що участь у Фонді гарантування фізосіб допоможе Ощадбанку залучити іноземного інвестора і швидше модернізуватися.

Зараз депозити вкладників Ощадбанку гарантовані державою в повному обсязі, тобто 100% незалежно від суми. Після приєднання до ФГВФО розмір гарантованої суми для нових вкладників становитиме 200 тисяч гривень.