Новости 13 апреля: автосписание долгов, сокращение бюджета, падение рубля
Об автосписании долгов. К системе автоматического ареста счетов граждан-должник присоединилось уже 7 банков, в частности - государственный ПриватБанк.
О штрафе производителям сигарет. Северный апелляционный хозсуд удовлетворил апелляционную жалобу группы Philip Morris International и отменил наложенные в 2019 году штрафы на сумму 1,18 млрд гривень.
О рубле. Российский рубль заметно ослаб на фоне усиления геополитической напряженности - стягивание РФ войск на границе с Украиной и перспектива новых санкций США нерируют инвесторов.
О сокращении бюджета. Если МВФ не предоставит Украине кредит до сентября, расходы государственного бюджета будут сокращены, заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.
Об РФ. Россия работает над дедолларизацией экономики и отказом от использования контролируемых Западом международных платежных систем Visa и MasterCard.
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Денег на пенсии не хватает: что случилось с Пенсионным фондом и как это исправить
В стремлении поддержать предпринимателей и повысить социальные выплаты власть не просчитала последствия для Пенсионного фонда. Денег для выплат пенсий не хватает.(укр)
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