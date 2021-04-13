Новости 13 апреля: автосписание долгов, сокращение бюджета, падение рубля

Об автосписании долгов. К системе автоматического ареста счетов граждан-должник присоединилось уже 7 банков, в частности - государственный ПриватБанк.

О штрафе производителям сигарет. Северный апелляционный хозсуд удовлетворил апелляционную жалобу группы Philip Morris International и отменил наложенные в 2019 году штрафы на сумму 1,18 млрд гривень.

О рубле. Российский рубль заметно ослаб на фоне усиления геополитической напряженности - стягивание РФ войск на границе с Украиной и перспектива новых санкций США нерируют инвесторов.

О сокращении бюджета. Если МВФ не предоставит Украине кредит до сентября, расходы государственного бюджета будут сокращены, заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

Об РФ. Россия работает над дедолларизацией экономики и отказом от использования контролируемых Западом международных платежных систем Visa и MasterCard.

Эксклюзив ЭП

Денег на пенсии не хватает: что случилось с Пенсионным фондом и как это исправить

В стремлении поддержать предпринимателей и повысить социальные выплаты власть не просчитала последствия для Пенсионного фонда. Денег для выплат пенсий не хватает.(укр)