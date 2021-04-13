Автосписание долгов: к системе присоединилось 7 банков

К системе автоматического ареста счетов граждан-должник присоединилось уже 7 банков, в частности - государственный ПриватБанк.

Об этом сообщает Опендатабот.

В организации сообщают, что банки уже начали списывать долги украинцев автоматически по требованию государственных и частных исполнителей. Сейчас это уполномочены делать 7 банков: государственный Приватбанк, ТАСкомбанк, Универсал Банк (в частности, Монобанк), ОКСИ банк, Банк Восток, Индустриалбанк и ПроКредит Банк.

Под автосписание попадут люди, занесенные в Единый реестр должников. Сейчас там находится 5,5 млн долгов. "Большинство из них это долги перед коммунальными учреждениями, за штрафы ПДД или неуплату алиментов", - добавили в Опендатабот.

Кроме 7 банков, которые уже присоединились, 44 финучреждения подключены к тестовой среды, а еще 11 банков находятся на стадии консультаций и предварительных настроек для начала тестирования.

То есть вскоре к системе автоматизированного ареста будет присоединены 62 украинских банка с 73-х.

Напоминаем:

Минюст расширил процедуру автоматического ареста счетов должников - такой арест грозит всем должникам, включая неплательщиками алиментов.

Арест счетов может быть наложен за долги по уплате тела кредита или процентов по нему, за долги по уплате алиментов, или неуплату штрафов за нарушение правил дорожного движения.