Россия работает над дедолларизацией экономики и отказом от использования контролируемых Западом международных платежных систем.

Источник: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью иранскому инфорагентству IRNA, цитирует МИД РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует "Интерфакс"

Детали: По словам Лаврова, в части санкционной политики Вашингтона РФ "продолжает выступать против любых односторонних ограничительных мер".

Россия будет наращивать усилия по снижению санкционных рисков и потенциальных издержек для экономоператоров. Речь, в частности, идет о шагах, направленных на постепенную дедолларизацию национальных экономик, переход к взаиморасчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, отказ от использования контролируемых Западом международных платежных систем.

Песков, в свою очередь, не исключает, что Запад может и раньше отключить Россию от платежных систем Visa и MasterCard в рамках санкционной политики.

Прямая речь: "... ограничения проявляются в самых разных формах, это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего".

Напомним: Российская Федерация 8 год осуществляет гибридную военную агрессию против Украины, оккупировав полуостров Крым и поддерживая незаконные вооруженные формирования в Донецкой и Луганской области. Цивилизованный мир давит на Россию с помощью экономических санкций, не признавая аннексию Крыма и требуя от РФ прекратить агрессию против Украины.

Украинская правда