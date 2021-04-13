Гривня на закрытии межбанка ослабла

13 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,07 - 28,09 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,07 - 28,09 гривни;

Евро - 33,49 - 33,52 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,87 - 28,06 гривни. Евро покупают по 33,04 гривни, продают по 33,38 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,95 - 28,02 гривни, евро - 33,19 - 33,31 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 13 апреля на уровне 27,93 гривни.

13 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,00 - 28,02 гривни.

12 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,94 - 27,96 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 12 апреля на уровне 27,91 гривни.

12 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,91 - 27,93 гривни.

Экономическая правда