Курс валют на 12 квітня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
12 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,91 - 27,93 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 27,90 - 27,92 гривні;
Євро – 33,13 - 33,15 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,78 – 27,98 гривні. Євро купують по 32,88 гривні, продають по 33,25 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,83 - 27,89 гривні, євро - 33,00 - 33,11 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 12 квітня на рівні 27,91 гривні.
9 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,91 - 27,93 гривні.
9 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,91 - 27,93 гривні.
Економічна правда
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