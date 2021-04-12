Курс валют на 12 квітня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

12 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,91 - 27,93 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,90 - 27,92 гривні;

Євро – 33,13 - 33,15 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,78 – 27,98 гривні. Євро купують по 32,88 гривні, продають по 33,25 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,83 - 27,89 гривні, євро - 33,00 - 33,11 гривні.