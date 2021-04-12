Офіційний курс гривні дещо ослаб
Понеділок, 12 квітня 2021, 19:24
Національний банк ослабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 13 квітня на рівні 27,93 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,28 грн (на 12 квітня – 33,23 гривні).
Нагадуємо:
12 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,94 - 27,96 гривні.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 12 квітня на рівні 27,91 гривні.
12 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,91 - 27,93 гривні.
Економічна правда
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