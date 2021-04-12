Всі розділи
Укр / Рус

Офіційний курс гривні дещо ослаб

Понеділок, 12 квітня 2021, 19:24
 

Національний банк ослабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 13 квітня на рівні 27,93 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,28 грн (на 12 квітня – 33,23 гривні).

Нагадуємо:

12 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,94 - 27,96 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 12 квітня на рівні 27,91 гривні.

12 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,91 - 27,93 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс НБУ гривня

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Нацбанк посилив курс гривні на 12 квітня 9 квітня 2021, 20:21
Гривня стабільна на закритті міжбанку 9 квітня 2021, 17:24
Курс валют на 8 квітня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки 8 квітня 2021, 11:21
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!