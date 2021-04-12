Гривня на закритті міжбанку ослабла

12 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,94 - 27,96 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,94 - 27,96 гривні;

Євро – 33,28 - 33,30 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,80 – 27,98 гривні. Євро купують по 32,91 гривні, продають по 33,27 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,86 - 27,92 гривні, євро - 33,06 - 33,15 гривні.