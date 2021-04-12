Гривня на закритті міжбанку ослабла
12 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,94 - 27,96 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 27,94 - 27,96 гривні;
Євро – 33,28 - 33,30 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,80 – 27,98 гривні. Євро купують по 32,91 гривні, продають по 33,27 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,86 - 27,92 гривні, євро - 33,06 - 33,15 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 12 квітня на рівні 27,91 гривні.
12 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,91 - 27,93 гривні.
9 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,91 - 27,93 гривні.
9 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,91 - 27,93 гривні.
Економічна правда
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