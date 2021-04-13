Курс валют на 13 апреля: межбанк, "черный" и наличный рынки
13 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,00 - 28,02 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,00 - 28,02 гривни;
Евро - 33,34 - 33,35 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,82 - 28,01 гривни. Евро покупают по 32,95 гривни, продают по 33,32 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,89 - 27,97 гривни, евро - 33,08 - 33,20 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 13 апреля на уровне 27,93 гривни.
12 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,94 - 27,96 гривни.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 12 апреля на уровне 27,91 гривни.
12 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,91 - 27,93 гривни.
Экономическая правда
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