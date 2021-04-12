Гривня на закрытии межбанка ослабла

12 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,94 - 27,96 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,94 - 27,96 гривни;

Евро - 33,28 - 33,30 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,80 - 27,98 гривни. Евро покупают по 32,91 гривни, продают по 33,27 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,86 - 27,92 гривни, евро - 33,06 - 33,15 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 12 апреля на уровне 27,91 гривни.

12 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,91 - 27,93 гривни.

9 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,91 - 27,93 гривни.

9 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,91 - 27,93 гривни.

Экономическая правда