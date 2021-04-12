Курс валют на 12 апреля: межбанк, "черный" и наличный рынки

12 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,91 - 27,93 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,90 - 27,92 гривни;

Евро - 33,13 - 33,15 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,78 - 27,98 гривни. Евро покупают по 32,88 гривни, продают по 33,25 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,83 - 27,89 гривни, евро - 33,00 - 33,11 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 12 апреля на уровне 27,91 гривни.

9 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,91 - 27,93 гривни.

9 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,91 - 27,93 гривни.

Экономическая правда