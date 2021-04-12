Курс валют на 12 апреля: межбанк, "черный" и наличный рынки
12 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,91 - 27,93 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,90 - 27,92 гривни;
Евро - 33,13 - 33,15 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,78 - 27,98 гривни. Евро покупают по 32,88 гривни, продают по 33,25 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,83 - 27,89 гривни, евро - 33,00 - 33,11 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 12 апреля на уровне 27,91 гривни.
9 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,91 - 27,93 гривни.
9 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,91 - 27,93 гривни.
Экономическая правда
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