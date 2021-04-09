Курс валют на 9 квітня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
9 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,91 - 27,93 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 27,91 - 27,93 гривні;
Євро – 33,19 - 33,21 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,78 – 27,98 гривні. Євро купують по 32,83 гривні, продають по 33,25 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,82 - 27,88 гривні, євро - 32,95 - 33,09 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 9 квітня на рівні 27,98 гривні.
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 8 квітня на рівні 27,89 гривні.
8 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,00 - 28,02 гривні.
8 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,91 - 27,93 гривні.
7 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,88 - 27,89 гривні.
7 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,94 - 27,96 гривні.
Економічна правда
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