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Гривня стабільна на закритті міжбанку

П'ятниця, 9 квітня 2021, 17:24
 

9 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,91 - 27,93 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,91 - 27,93 гривні;

Євро – 33,17 - 33,19 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,77 – 27,97 гривні. Євро купують по 32,88 гривні, продають по 33,24 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,83 - 27,89 гривні, євро - 32,99 - 33,08 гривні.

Нагадуємо:

9 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,91 - 27,93 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 9 квітня на рівні 27,98 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 8 квітня на рівні 27,89 гривні.

8 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,91 - 27,93 гривні.

Економічна правда

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