285 миллионов зарплаты в "Нафтогазе" и гособлигации: Витренко подал декларацию о доходах

И.о. министра энергетики Юрий Витренко задекларировал 284,638 млн грн зарплаты в "Нафтогазе" и 2,951 млн долларов на счетах в банках.

Об этом свидетельствует его декларация за прошлый год.

В частности, в прошлом году Витренко получил в "Нафтогазе" 284,638 млн грн зарплаты (работал в компании по июль), 15,8 тыс грн зарплаты в Минэнерго (стал и.о. министра в декабре), а также - 41,7 тыс грн зарплаты по совместительству в компании "Эйвайэй Кэпитал", бенефициаром которой является.

Также и.о. министра указал 1,4 млн грн гонораров от "Укрнафты" (был председателем наблюдательного совета), 1,211 млн грн процентов от вкладов в банках, 1 млн грн - дополнительного блага от "Нафтогаза".

А также - 5 тыс грн от отчуждения корпоративных прав и 1,1 тыс грн в подарок от профсоюза "Нафтогаза".

Витренко указал 2,951 млн долл, 904,4 тыс грн и более 13 тыс евро на счетах в банках.

Также - 100 тыс долларов, 10 тыс евро и 500 тыс грн наличными.

Его жена Ирина Шафранова-Витренко задекларировала на банковских счетах почти 42 тыс фунтов стерлингов, 224,3 тыс евро, 3,78 тыс долларов и 2,8 тыс грн.

Наличными она держит 100 тыс долларов и 10 тыс евро.

В прошлом году Витренко совершил расход в размере 172,318 млн грн на приобретение недвижимости.

В собственности и.о. министра энергетики - квартира в Киеве площадью 124 кв. м.

В собственности его супруги - 2 квартиры в Киеве площадью 58,4 кв. м и 99,4 кв. м.

Кроме этого, супруги арендует квартиру в Германии площадью 298 кв. м.

Шафранова-Витренко также арендует нежилое помещение в Киеве площадью 359,2 кв. м, а Витренко владеет правом пользования квартирой отца в Киеве площадью 69,8 кв. м.

Витренко также внес в декларацию наручные часы Patek Philippe. В вланости его жены три авто - Volkswagen Golf 2008 года выпуска, Tesla Model X 2017 выпуска и Land Rover 2014 выпуска.

Также Витренко задекларировал 148 421 штуку государственных облигаций Украины (дата вступления в права - 17 декабря 2020).

Кроме этого, он имеет непереданные корпоративные права в компаниях "Эйваэей Секьюритиз" (100%) и "Эксим Экспресс" (20%).

Вторник указанный конечным бенефициаром компаний "Эйвайэй Кэпитал", Nestras Holding Limited (зарегистрирована на Кипре) и Ginger Global SA (зарегистрирована в Панаме).

Он занимал оплачиваемую должность директора в "Эйвайэй Кэпитал" и аналогичную неоплачиваемый должность в "Эксим Экспресс".

Напомним:

В декабре 2020 года сообщалось, что бывший исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко получит гособлигаций на 4 миллиона долларов сроком на 5 лет в рамках "мирового" соглашения с "Нафтогазом" относительно выплаты ему премии и избежания конфликта интересов перед назначением в правительство.

На заседании 17 декабря Верховная Рада не поддержала назначение бывшего исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики.

21 декабря 2020 года Кабмин на внеочередном заседании назначил Юрия Витренко первым заместителем министра энергетики - на него также возложили временное исполнение обязанностей министра.

28 января Юрия Витренко со второй попытки не назначили первым вице-премьером - министром энергетики.