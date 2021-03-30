Новости 30 марта: ФЛП выплатят по 8 тысяч, цены на газ больше не будут 6,99

О ФЛП. Верховная Рада поддержала президентский законопроект, которым предлагается выплатить 8 тысяч гривень поддержки для ФЛП и наемных работников, деятельность которых ограничена из-за локдауна.

О ценах на газ. МВФ считает, что возвращение к контролю над ценами на газ является неэффективным способом субсидирования домохозяйств и приводит к злоупотреблению ресурсами из-за коррупции.

Об МВФ. Международный валютный фонд сейчас не может предсказать сроки завершения первого пересмотра программы stand by - все будет зависеть от прогресса в дискуссиях по определенным программой условий и обязательств.

О City Express. Запуск проекта скоростных электричек City Express на данный момент планируется в Киеве, Харькове и Днепре, однако к перечню может присоединиться Львов.

О приватизации. Верховная Рада приняла законопроект относительно разблокирования аукционов большой приватизации, которую остановили из-за пандемии коронавируса.

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