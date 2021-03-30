Сейчас сложно предсказать сроки пересмотра программы stand by – МВФ
Сейчас невозможно предсказать сроки завершения первого пересмотра программы stand by - все будет зависеть от прогресса в дискуссиях по определенным программой условий и обязательств.
Об этом глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман рассказал в интервью Интерфакс-Украина.
"На данном этапе невозможно сделать любые предсказания относительно времени завершения просмотра. Это зависит от того, насколько быстро будет достигнут прогресс в решении вопросов", - сказал он.
Люнгман уточнил, что имеет в виду и условия и обязательва, определенные в программе, и проблемы, которые появились позже, в частности, отменяющие достижения прошлых программ.
В частности, он подчеркнул важность сохранения проведенных Нацбанком реформ и прогресс в укреплении НБУ с защитой его от лишнего внешнего давления, наличия четкого плана сокращения фискального дефицита.
Также дискуссии будут касаться отказа от контроля над ценами на газ и решения вопроса долгосрочной модели электроэнергетики страны, соблюдение принципа добропорядочности антикоррупционных органов и судебной системы.
Относительно возможного сотрудничества МВФ с Украиной после завершения программы stand by Люнгман отметил, что Фонд хочет поддержать экономическое развитие и процветание Украины.
"Мы продемонстрировали это благодаря серии программ МВФ, которые продолжались постоянно с начала 2014 года. И мы будем продолжать поддерживать надлежащую экономическую политику и трансформацию экономики", - заявил он.
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