Украине нужен четкий план сокращения дефицита госбюджета – МВФ

Как только восстановится экономика и завершится пандемия, дефицит госбюджета Украины должен вернуться на допандемический уровень.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман.

"Как только пандемия прекратится и экономика восстановится, фискальный дефицит должен будет вернуться на допандемический уровень. Это важно для обеспечения доверия к экономике Украины и сокращение потребностей Украины в заимствованиях", - сказал Люнгман.

По его словам, сильная фискальная позиция дает Украине возможность обеспечить бюджетный стимул в случае будущего спада.

"Так что вопрос должен заключаться не в том, должна ли Украина уменьшить фискальный дефицит, а в том, когда это нужно сделать. И для этого уже сейчас нужно иметь четкий план, как это будет происходить, в том числе с помощью хорошо продуманных налоговых мер", - добавил он.

Напомним:

Международный валютный фонд обнародовал график погашения долгов Украины до 2036 года, в этом году необходимо оплатить 1,67 миллиарда долларов.

Министр финансов Сергей Марченко допускает пересмотр госбюджета-2021 при отсутствии сотрудничества с МВФ, при этом сохранение такого сотрудничества остается ключевым сценарием для Минфина.

Минфин работает с Международным валютным фондом над тем, чтобы уменьшить долю бюджетного дефицита к ВВП страны до 3,5%.

Дефицит госбюджета-2021 составляет 246,6 млрд грн.