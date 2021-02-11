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Мінфін та МВФ хочуть звести бюджетний дефіцит до 3,5% у 2022 році

Четвер, 11 лютого 2021, 12:46
 

Мінфін працює з Міжнародним валютним фондом над тим, аби зменшити частку бюджетного дефіциту до ВВП країни до 3,5%.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів в інтерв’ю УНІАН, повідомляє пресслужба відомства.

"Дискутуємо з МВФ щодо бюджетних параметрів 2022-го: як консолідувати бюджет, аби увійти в параметри у 3,5 відсотки бюджетного дефіциту", - розповів очільник Мінфіну.

Раніше Марченко розповідав, що у 2020 році дефіцит закладався на рівні 7,5%, та зрештою становив 5,3%. Цьогоріч дефіцит очікується на рівні близько 5,5% ВВП.

Нагадаємо:

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що наразі немає економічних причин дефолту і в уряді не передбачають їх настання у 2021 році, за його словами, "у нас збалансований бюджет і ми знаємо, як фінансувати дефіцит".

Економічна правда

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дефіцит Мінфін держбюджет

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