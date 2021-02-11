Минфин и МВФ хотят свести бюджетный дефицит до 3,5% в 2022 году

Минфин работает с Международным валютным фондом над тем, чтобы уменьшить долю бюджетного дефицита к ВВП страны до 3,5%.

Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью УНИАН, сообщает пресс-служба ведомства.

"Дискутируем с МВФ относительно бюджетных параметров 2022-го: как консолидировать бюджет, чтобы войти в параметры в 3,5 процента бюджетного дефицита", - рассказал глава Минфина.

Ранее Марченко рассказывал, что в 2020 году дефицит закладывался на уровне 7,5%, и в конце концов составил 5,3%. В этом году дефицит ожидается на уровне около 5,5% ВВП.

Напомним:

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что сейчас нет экономических причин дефолта и в правительстве не предусматривают их наступления в 2021 году, по его словам, "у нас сбалансированный бюджет и мы знаем, как финансировать дефицит".

Экономическая правда