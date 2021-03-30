В МВФ скептически относятся к идее налоговых амнистий в целом

В Международном валютном фонде скептически относятся к идее налоговых амнистий в целом, поскольку в долгосрочной перспективе они вредят взысканию налогов.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман.

"Хотя льготные налоговые ставки для определенных групп налогоплательщиков, очевидно, будут восприниматься с радостью теми, кто будет платить меньше налогов, это не обязательно означает, что это надлежащая политика. Мы скептически относимся к налоговым амнистиям в целом", - сказал Люнгман.

"Налоговые амнистии часто вредят взысканию налогов в долгосрочной перспективе, поскольку они демотивируют граждан платить налоги, создавая надежду на еще одну амнистию в будущем", - добавил он.

По его словам, ключевой целью МВФ является восстановление устойчивой фискальной политики, что потребует ограничения расходов и сохранения уровня доходов на нынешнем уровне.

"Но если проводится налоговая амнистия, государственные служащие и их ближайшие родственники и связанные лица не должны подпадать под ее действие.

Также чрезвычайно важно не позволить использование амнистии как средства отмывания доходов, полученных преступным путем и коррупцией, и избежать злоупотреблений, которые предоставили амнистию доходам от преступной деятельности", - подчеркнул Люнгман.

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Напомним:

Верховная Рада опубликовала повестку дня на внеочередное заседание 30 марта, в первом чтении рассмотрят представленные президентом законопроекты по амнистии капиталов и карантинным выплатам бизнесу.

В частности Рада рассмотрит законопроекты №5153, №5155 и №5156, которыми предусматривается в период с 1 июля 2021 до 1 июля 2022 провести однократное добровольное декларирование активов физических лиц. Ранее комитет рекомендовал их к принятию в первом чтении.

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал законопроекты № 5153 и 5155 по налоговой амнистии - они предусматривают ставку специального сбора на одноразовое декларирования 5% для валютных ценностей, размещенных на счетах в Украине, и ставку 9% для активов, находящихся за рубежом.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что хотелось бы от налоговой амнистии привлечь миллиарды гривен, и рассказал, какие есть предостережения у МВФ и международных партнеров.