Налоговая амнистия, выплаты бизнесу и приватизация - что рассмотрит Рада 30 марта

Верховная Рада опубликовала повестку дня на внеочередное заседание 30 марта, в первом чтении рассмотрят представленные президентом законопроекты по амнистии капиталов и карантинным выплатам бизнесу.

Об этом говорится в повестке дня ВРУ.

Так, в повестку дня внесены поданный президентом Зеленским законопроект №5300. Он предусматривает обеспечение финансовой поддержки застрахованных лиц, пострадавших вследствие действия дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий.

Также в первом чтении рассмотрят №5064, касающийся "пакета малыша". Нардепы предлагают установить стоимость одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" в размере трех прожиточных минимумов и определять конечную цену в результате аукциона.

Кроме того, Рада рассмотрит №5197 - им вносятся изменения в Госбюджет-2021 для финансирования работы Минагрополитики. Следующий в повестке дня - правительственный №4020, которым утверждаются перечни объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации.

В частности Рада рассмотрит законопроекты №5153, №5155 и №5156, которыми предусматривается в период с 1 июля 2021 до 1 июля 2022 провести однократное добровольное декларирование активов физических лиц. Ранее комитет рекомендовал их к принятию в первом чтении.

Напоследок, Рада может рассмотреть №4543, которым в конце концов разблокирует процесс большой приватизации. Так, в госбюджете-2021 предусмотрено 12 млрд грн поступлений от приватизации: 3 млрд грн - от малой приватизации и 9 млрд грн - от большой приватизации.

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Экономическая правда